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Политика ,  
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Аэропорт Брюсселя отменил все вылеты из-за забастовки сотрудников

Фото: Tim de Waele / Getty Images
Фото: Tim de Waele / Getty Images

Аэропорт Брюсселя отменил все вылеты пассажирских самолетов 20 июня из-за национальной демонстрации и забастовки сотрудников безопасности в охранной компании G4S. Об этом сообщила пресс-служба гавани на сайте.

«Из аэропорта Брюсселя не будут отправляться пассажирские рейсы. Будут выполняться только прибывающие и грузовые перевозки», — сказано в заявлении.

Администрация аэропорта призвала пассажиров не приезжать в аэропорт и переоформить рейс.

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Фото:Boris Roessler / DPA / Global Look Press

Сотрудники службы безопасности аэропорта Брюсселя объявили о том, что проведут забастовку 20 июня еще в середине месяца, писал The Brussel Times. К ней решили присоединиться около 80% сотрудников компании G4S, которая отвечает за проверку безопасности, в том числе осмотр багажа. Они хотели выразить протест против «давления на работе».

В начале июня забастовку уже объявили работники службы обработки багажа Aviapartner. Уведомление о бессрочной забастовке подали и профсоюзы пилотов авиакомпании Brussels Airlines — одного из основных операторов аэропортов. Тогда компания отменила 148 рейсов в летний период после жалоб сотрудников на невыносимые условия труда. Забастовкой угрожали и пилоты Ryanair.

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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