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Общество ,  
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Швейцария закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя

Фото: Boris Roessler / DPA / Global Look Press
Фото: Boris Roessler / DPA / Global Look Press

Воздушное пространство Швейцарии закрыто из-за технического сбоя, сообщила служба аэронавигации Skyguide на сайте.

«Skyguide столкнулась в ранние часы этим утром с технической неполадкой, поэтому швейцарское воздушное пространство закрыто», — сказано в сообщении.

Самолеты не смогут пересекать границы Швейцарии до дальнейшего уведомления. Служба выразила сожаление в связи с неудобствами для клиентов, партнеров и пассажиров в аэропортах Женевы и Цюриха.

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В аэропорту Женевы отменены посадка самолетов из Брюсселя, Пальма-де-Майорки, Парижа, Амстердама, Дюссельдорфа, Вены, а также вылеты в тех же направлениях, следует из данных сервиса отслеживания полетов Flightradar. Самолет из Нью-Йорка вместо Швейцарии сядет в Париже.

Рейсы аэропорта Цюриха также перенаправили для посадки в другие страны. Самолеты из Чикаго и Нью-Йорка сядут во Франкфурте, из Шанхая — в Вене, из Бангкока, Абу-Даби, Вашингтона и Сингапура — в Мюнхене. Рейс из Дюссельдорфа отменен, как и вылеты в румынский Орадя, немецкий Фридрихсхафен и Вену.

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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