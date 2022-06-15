Швейцария закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя

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Воздушное пространство Швейцарии закрыто из-за технического сбоя, сообщила служба аэронавигации Skyguide на сайте.

«Skyguide столкнулась в ранние часы этим утром с технической неполадкой, поэтому швейцарское воздушное пространство закрыто», — сказано в сообщении.

Самолеты не смогут пересекать границы Швейцарии до дальнейшего уведомления. Служба выразила сожаление в связи с неудобствами для клиентов, партнеров и пассажиров в аэропортах Женевы и Цюриха.

В аэропорту Женевы отменены посадка самолетов из Брюсселя, Пальма-де-Майорки, Парижа, Амстердама, Дюссельдорфа, Вены, а также вылеты в тех же направлениях, следует из данных сервиса отслеживания полетов Flightradar. Самолет из Нью-Йорка вместо Швейцарии сядет в Париже.

Рейсы аэропорта Цюриха также перенаправили для посадки в другие страны. Самолеты из Чикаго и Нью-Йорка сядут во Франкфурте, из Шанхая — в Вене, из Бангкока, Абу-Даби, Вашингтона и Сингапура — в Мюнхене. Рейс из Дюссельдорфа отменен, как и вылеты в румынский Орадя, немецкий Фридрихсхафен и Вену.