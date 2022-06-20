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Общество ,  
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Обвиненный в изнасиловании режиссер Хаггис заявил о своей невиновности

Канадско-американский режиссер и сценарист Пол Хаггис, задержанный в Италии по обвинению в изнасиловании, через адвоката заявил о своей невиновности, сообщает агентство ANSA.

«Проведите расследование как можно скорее, я совершенно невиновен», — сказал Хаггис через своего адвоката Микеле Лафорджиа.

Режиссера задержали в коммуне Остуни провинции Бриндизи на юго-востоке Италии, куда Хаггис приехал на фестиваль Allora Fest. По данным прокуратуры Бриндизи, 69-летний Хаггис в течение двух дней принуждал молодую иностранку к половому акту. Ему инкриминируют сексуальное насилие и нанесение телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.

Как указывает ANSA, пострадавшую нашли в аэропорту Брандизи, она была в тяжелом физическом и психологическом состоянии. На месте ей оказали помощь сотрудники аэропорта и полиция, затем ее доставили в больницу. Впоследствии девушка составила жалобу в правоохранительные органы.

Обладателя премии «Оскар» Пола Хаггиса обвинили в изнасиловании в Италии
Общество
Пол Хаггис

Ранее Хаггиса уже обвиняли в изнасиловании и домогательствах четыре женщины, одна из них подала в суд. Режиссер отрицал свою вину и заявлял, что одна из женщин и ее адвокат вымогали у него $9 млн в обмен на отказ от судебного разбирательства, Хаггис тогда тоже подал в суд.

В 2006-м Хаггис получил две премии «Оскар»: в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий» за картину «Столкновение». Он также написал сценарии к фильмам Клинта Иствуда «Малышка на миллион» и «Письма с Иводзимы», к «Казино Рояль», «Три дня на побег» (также режиссер), сериалу «Строго на юг» (также режиссер) и др.

Теги
изнасилование режиссер обвинение

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