Обладателя премии «Оскар» Пола Хаггиса обвинили в изнасиловании в Италии

По данным прокуратуры, 69-летний режиссер и сценарист в течение двух дней принуждал девушку к половому акту в Остуни. Это не первое подобное обвинение в адрес Хаггиса

Пол Хаггис (Фото: Daziram / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Обладатель премии «Оскар», канадско-американский режиссер и сценарист Пол Хаггис задержан в итальянской коммуне Остуни провинции Бриндизи по обвинению в изнасиловании, пишет газета Corriere della Sera.

По данным прокуратуры Бриндизи, 69-летний Хаггис в течение двух дней принуждал молодую иностранку к половому акту. В Остуни режиссер приехал на фестиваль Allora Fest.

Ему инкриминируют сексуальное насилие и нанесение телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.

Пол Хаггис получил премию «Оскар» в 2006 году за сценарий к фильму «Столкновение», который и снял. Он также написал сценарии к фильмам Клинта Иствуда «Малышка на миллион» и «Письма с Иводзимы», к «Казино Рояль», «Три дня на побег» (также режиссер), сериалу «Строго на юг» (также режиссер) и др.

В 2018 году четыре женщины уже обвиняли Хаггиса в изнасиловании и домогательствах, одна из них подала на него в суд. Режиссер отрицал свою вину. Он также заявлял, что одна из женщин и ее адвокат вымогали у него $9 млн в обмен на отказ от судебного разбирательства, Хаггис тогда тоже подал в суд.