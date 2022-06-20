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Политика ,  
0 

В Кишиневе полиция не дала провести концерт Киркорова после митинга

В Кишиневе после митинга оппозиционной партии «Шор» 19 июня не смогли провести концерт российских исполнителей Филиппа Киркорова, DAVA и Ивана Дмитриенко из-за препятствий со стороны полиции, сообщает издание NewsMaker со ссылкой на организаторов.

Как заявил активист Вячеслав Валько, принимавший участие в организации концерта, полиция не разрешила проехать к месту его проведения автомобилю, который перевозил сцену. Позднее выяснилось, что полиция проверяла, нет ли в оборудовании для концерта подозрительных предметов. Правоохранительные органы также указывали, что не могут запретить проведение концерта, однако «обязаны обязаны обеспечить безопасность граждан, участвующих в мероприятии, и запросить для этого все законные документы». 

На сайте партии говорится, что полиция препятствовала установке необходимого для митинга и концерта оборудования в течение двух дней. «Полицейские говорят нам, что кто-то сверху дал им указание не позволять нам входить на площадь Великого национального собрания (центральная площадь Кишинева. — РБК). Все люди, участвующие в организации мероприятия, подвергаются давлению, запугиваниям», — сказала депутат парламента от партии «Шор» Марина Таубер.

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Митинг организовало гражданское движение «Новая жизнь», близкое к партии «Шор». Собравшиеся на акции требовали отставки правящей стране партии PAS (Партия «Действие и солидарность», которую основала действующий президент Майя Санду) и организации досрочных парламентских выборов. Протестующие также выразили недовольство ростом цен на на топливо, природный газ, электричество, продукты питания. По словам организаторов, всего в акции приняли участие около 40 тыс. человек.

Теги
Кишинев концерт Филипп Киркоров

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