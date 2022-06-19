Полиция задержала водителя, насмерть сбившего школьницу в Подмосковье

Полицейские задержали водителя автобуса, который сбил 11-летнюю девочку на переходе в Ленинском районе Московской области и скрылся с места происшествия, сообщается в Telegram-канале «МВД-Медиа».

«Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки задержан водитель, совершивший наезд на девочку 2010 г.р. в поселке Развилка в Московской области. Им оказался местный житель 1981 г.р.», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 19 июня в 17:25 у дома № 6 в поселке Развилка. Рейсовый автобус «Волга-ПАЗ» сбил девочку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок погиб, водитель покинул место аварии.

Подозреваемого задержали по горячим следам в Москве, у подъезда одного из домов на Липецкой улице в районе Бирюлево Восточное. Водителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью девочки.

В конце мая на Дмитровском шоссе в Москве водитель Range Rover не справился с управлением и выехал на тротуар, где насмерть сбил пожилую женщину. После этого машина опрокинулась, но водитель не пострадал.