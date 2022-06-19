На МКАД перевернулся грузовик

Video

Грузовик опрокинулся на шестом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), водитель погиб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«В 15:50 в полицию поступило сообщение о том, что произошло ДТП на шестом километре МКАД. По предварительным данным, в результате ДТП опрокинулся грузовой автомобиль, водитель его скончался. Сотрудники ДПС устанавливают причины и все детали этого ДТП», — говорится в сообщении.

В дептрансе рассказали, что инцидент произошел на внешней стороне пятого километра МКАД перед развязкой с Носовихинским шоссе. Грузовик въехал в разделительное ограждение, после чего опрокинулся. Движение по внешней и внутренней стороне МКАД в районе аварии осуществлялось по двум полосам из пяти. Сейчас движение восстановлено.

В конце мая смертельное ДТП произошло на Дмитровском шоссе в Москве. Водитель Range Rover не справился с управлением и сбил женщину на тротуаре, она погибла.