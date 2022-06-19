Крымские власти решили снести СТО, где отказались обслуживать военных

Станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, сотрудники которой отказались обслуживать машину российских военных, будет снесена, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает «РИА Новости».

«В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой», — сказал Константинов.

Он указал на то, что теперь владелец должен снести СТО в течение 14 рабочих дней, иначе администрация сельского поселения подаст в суд.

Парламентарий предположил, что владелец СТО любит Украину и посоветовал ему развивать бизнес там. «Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями — большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства», — заявил глава парламента.

Неделю назад «Аргументы недели Крым» опубликовали на YouTube видео, где виден военный КАМАЗ с буквой Z — символикой военной операции России на Украине, который стоит около СТО. Мужчина за кадром говорил, что он вместе с сослуживцем приехал в шиномонтаж отремонтировать колесо. Однако сотрудники сказали им, что военным не помогают. Солдаты не смогли получить услугу и за деньги.

Владелец СТО Вилен Сейтосманов позже назвал инцидент недоразумением, передает «РИА Новости». Он объяснил, его сервис не может обслуживать грузовики.