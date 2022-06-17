В Крыму задержали личного охранника организатора блокады полуострова

В Крыму задержали личного охранника бизнесмена Ленура Ислямова, заочно осужденного в России. По версии следствия, задержанный участвовал в продуктовой блокаде на территории Украины

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Сотрудники ФСБ совместно с пограничниками задержали в Крыму гражданина Украины, личного охранника бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова, которого в России приговорили к 19 годам за организацию энергетической блокады полуострова в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, передает ТАСС.

Гражданина Украины 1991 года рождения заподозрили в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон им. Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в России), «действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам» России.

«Установлено, что задержанный, находясь в составе НВФ на территории Украины, участвовал непосредственно в продуктовой блокаде и иных противоправных акциях в приграничных районах, а также лично осуществлял вооруженную охрану Ленура Ислямова», — говорится в сообщении.

Ислямов — владелец крымско-татарского телеканала ATR. С апреля по май 2014 года занимал пост вице-премьера в правительстве Крыма, затем был отправлен в отставку, после чего покинул полуостров и принял украинское гражданство. Также имеет российское гражданство. В 2015 году суд арестовал имущество Ислямова, а годом позже он был объявлен банкротом. С 2016 года находится в федеральном розыске в России.

По версии следствия, в ноябре 2015 года Ислямов разработал план по подрыву в Херсонской области линий электропередачи, которые передавали электроэнергию в Крым и Севастополь. В результате подрыва опор ЛЭП от электроснабжения были отключены все объекты жизнеобеспечения в Севастополе и 876 населенных пунктах республики. Энергосистема Крыма больше недели работала в изолированном режиме, поскольку поставки электроэнергии с Украины полностью прекратились. По оценке властей полуострова, ущерб из-за энергоблокады составил 1 млрд руб., а недополученные выгоды — 1,5 млрд руб.

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Помимо этого, следствие подозревает Ислямова в создании «Батальона им. Н. Челебиджихана». Это добровольческое вооруженное формирование, которое состоит преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России.

В декабре 2020 года Верховный суд Крыма признал бизнесмена виновным в организации энергетической блокады полуострова в 2015 году и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Защита бизнесмена сообщила, что он не признает это решение и обжалует его.