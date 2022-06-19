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ПМЭФ-2022 ,  
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Жаров допустил сокращение числа телеканалов в России

Число телеканалов в России может сократиться во второй половине 2023 года, предположил экс-глава Роскомнадзора, гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров на ПМЭФ, передает ТАСС.

Он объяснил, что небольшие телеканалы могут уйти из традиционного вещания из-за проблем с рекламными доходами.

«Угроза есть прежде всего дня небольших эфирных каналов, потому что рентабельность у них низкая. Те, кто не рентабельны, могут уйти из эфира. Никаких революций в 2022 году не жду, а вот на горизонте второго полугодия 2023 года ландшафт может поменяться за счет уменьшения каналов», — сказал он.

Эксперты зафиксировали снижение доверия россиян к телевидению
Общество
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В декабре прошлого года ECI Media Management, один из клиентов официального измерителя российской аудитории Mediascope, по просьбе РБК подсчитал показатели аудитории телевидения. Компания выяснила, что в 2021 году все вещатели столкнулись со снижением показателей рейтинга и доли аудитории. Первые места по числу зрителей заняли «Россия 1», «Первый канал», НТВ, «Пятый канал» и РЕН ТВ.

После начала военных действий России на Украине аудитория российского телевидения особо не изменилась. Выросло лишь число зрителей телеканала «Россия 24». На неделе, когда началась военная операция, его аудитория увеличилась в 2,5 раза по сравнению с предыдущими семью днями. В марте недельный показатель аудитории телеканала достигал 1,3 млн человек в день.

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За 115 дней военных действий на Украине об уходе с российского рынка, приостановке работы или сокращении бизнеса в России сообщили более 1,2 тыс. зарубежных компаний, подсчитала Йельская школа бизнеса.

Решения иностранных компаний приведут к тому, что после того, как в 2021 году российский рынок достиг рекордного объема, он упадет на 20-30%, прогнозировала гендиректор рекламного холдинга NMi Group Юлия Орлова. Она предполагала, что рынок потеряет до 50% в выручке год к году.

Президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Пискарев говорил, что падение рынка рекламы в этом году может составить от 30% до 70%. Потери рекламных бюджетов могут составить 40–50%, причем «каждый месяц пролонгации специальной военной операции дает минус 5%», отмечала операционный performance-директор OMD OM Group Надежда Мерещенко.

Теги
телевидение телеканалы Россия Александр Жаров Газпром-Медиа рекламный рынок ПМЭФ
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