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Военная операция на Украине ,  
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СК сообщил о задержании двух военных ВСУ по делу об обстрелах Донбасса

Илья Масличенко
Илья Масличенко (Фото: СК РФ)

Следователи задержали лейтенанта вооруженных сил Украины Илью Масличенко и старшего матроса Евгения Вахненко за жестокое обращение с жителями Донбасса, передает пресс-служба Следственного комитета.

«СК России возбудил уголовные дела в отношении старшего офицера на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба ВС Украины лейтенанта Ильи Масличенко и военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВС Украины старшего матроса Евгения Вахненко. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны. — РБК)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двадцати лет.

По данным следствия, Масличенко с 14 по 25 мая отдавал приказы об обстрелах домов и объектов инфраструктуры в Северодонецке и ближащих населенных пунктах, что привело к разрушению гостиницы «Мир», городского спортивного комплекса, детского сада и медицинского учреждения.

Следователи также подозревают, что 4 марта Вахненко выстрелил из автомата АК-74 в мирного жителя поселка Волонтеровка Донецкой Народной Республики, в итоге тот умер.

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Донецкая область, Мариуполь

31 мая суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО в Житомире Петра Титовца и главы Баштанского районного отдела управления МВД Украины по Николаевской области Александра Ноздратенко, обоих объявили в международный розыск. Суд обвинил Титовца и Ноздратенко в жестоком обращении с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине, по ч. 1 ст. 356 УК. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию России — с момента передачи их правоохранительным органам России», — рассказала пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

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Следственный комитет задержание ВСУ Донбасс уголовное дело

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