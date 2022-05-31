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Военная операция на Украине ,  
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Суд заочно арестовал двух украинцев за жестокое обращение с пленными

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Савеловский районный суд Москвы выдал санкции на заочный арест начальника СИЗО в Житомире Петра Титовца и главы Баштанского районного отдела управления МВД Украины по Николаевской области Александра Ноздратенко, обвиняемых в жестоком обращении с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине, их объявили в международный розыск, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Постановлениями Савеловского районного суда Москвы Ноздратенко Александру Михайловичу и Петру Титовцу, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию России — с момента передачи их правоохранительным органам России», — сказала пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

В карточках дел указано, что ходатайство по делу Титовца суд удовлетворил сегодня, а по делу Ноздратенко — днем ранее.

СК расследует жестокое обращение с российскими пленными на Украине
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Ранее суд санкционировал заочный арест начальников СИЗО городов Николаев, Кропивницкий и Полтава также по делам о жестоком обращении с российскими военнопленными. Дела против них Следственный комитет завел в апреле. По данным военных следователей, сотрудники СИЗО в нарушение Женевской конвенции жестоко обращались с 20 пленными российскими военными, пытали их и высказывали угрозы в отношении их жизни и здоровья.


 

Теги
военнопленные суд заочный арест
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