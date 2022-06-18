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Общество ,  
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Более 30 человек погибли в результате наводнения на северо-востоке Индии

За последние двое суток в северо-восточных индийских штатах Ассам и Мегхалая из-за наводнений погибли не менее 31 человека, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

В индийском Ассаме жертвами наводнений и оползней стали 12 человек. Всего в зоне затопления оказались порядка 1,9 млн человек. Власти штата Мегхалаиб в свою очередь, сообщили о 19 случаях гибели людей.

В обоих штатах затоплено около 3 тыс. деревень. С 15 июня в ряде районов северо-востока страны выпало более 800 мм осадков. Администрации пострадавших от наводнения регионов призвала жителей не покидать свои дома.

Индия ограничила экспорт пшеницы
Экономика

При этом cиноптики предупреждают, что в ближайшие дни ливни продолжатся, отмечает NDTV.

В середине мая индийские синоптики зафиксировали в регионе рекордную жару. Например, в городе Фалоди в штате Раджастан температура достигла отметки 51°C, писала газета Hindustan Times. Это самая высокая температура, зафиксированная в стране с 1914 года, отмечает издание.

Для обеспечения продовольственной безопасности власти Индии ограничили экспорт пшеницы.

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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