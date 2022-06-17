Ликсутов сообщил о запуске Системы быстрых платежей в транспорте Москвы
Власти Москвы запустили два пилотных проекта по внедрению Системы быстрых платежей (СБП) в столичном транспорте. Соглашение о развитии СБП в московском транспорте в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Национальной системы платежных карт (НСПК, на 100% принадлежит ЦБ РФ) Владимир Комлев.
«Система быстрых платежей сегодня заработала в примерно 80 кассах всех открытых станций Большой кольцевой линии метро. Пассажиры снова смогут пользоваться бесконтактной оплатой с помощью смартфона. Причем получают технологию не менее удобную, чем это было раньше», — прокомментировал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Кроме того, сообщил вице-мэр, стало доступно пополнение через СБП парковочного счета в приложении «Парковки России». При этом данная возможность сделает комиссию ниже до 8 раз, уточнил Ликсутов. «Комиссия будет составлять всего 0,65% и в дальнейшем будет снижаться, в то время как операторы сотовой связи при пополнении добавляют к сумме платежа до 5,6%, а банки — до 1%, которые оплачивает пользователь», — рассказал заммэра.
В планах столичных властей уже в этом году подключить к СБП все кассы, а также оборудовать все турникеты метро сканерами QR-кодов, что позволит платить за проезд через СБП смартфоном. Достаточно, чтобы у телефона было подключение к мобильному интернету для генерации кода, пояснил Ликсутов.
Помимо этого, сообщил он, до середины 2023 года оплату проезда через СБП планируют внедрить на наземном транспорте. «Работать будет так: пассажир подходит к валидатору, где высвечивается QR-код, который нужно отсканировать камерой смартфона. Транзакция после подтверждения пройдет автоматически за пару секунд», — рассказал Ликсутов. Он отметил, что в первой половине 2023 года в планах добавить возможность пополнять по СБП карты «Тройка» и социальные карты в мобильных приложениях транспортного комплекса.
Ликсутов сообщил, что Москва станет первым российским городом, где оплата по QR-кодам на городском транспорте с помощью СБП заработает в таком масштабе. Власти ожидают, что в ближайшие несколько лет Системой быстрых платежей могут начать пользоваться до 700 тыс. пассажиров московского транспорта в день.
Заммэра также отметил, что СБП — полностью российская технология. Весь процесс оплаты происходит на территории России, а значит, нет возможности повлиять на работу сервиса из-за рубежа, добавил он.