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Ликсутов сообщил о запуске Системы быстрых платежей в транспорте Москвы

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов (Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы)

Власти Москвы запустили два пилотных проекта по внедрению Системы быстрых платежей (СБП) в столичном транспорте. Соглашение о развитии СБП в московском транспорте в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Национальной системы платежных карт (НСПК, на 100% принадлежит ЦБ РФ) Владимир Комлев.

«Система быстрых платежей сегодня заработала в примерно 80 кассах всех открытых станций Большой кольцевой линии метро. Пассажиры снова смогут пользоваться бесконтактной оплатой с помощью смартфона. Причем получают технологию не менее удобную, чем это было раньше», — прокомментировал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Фото:пресс-служба Московского метрополитена

Кроме того, сообщил вице-мэр, стало доступно пополнение через СБП парковочного счета в приложении «Парковки России». При этом данная возможность сделает комиссию ниже до 8 раз, уточнил Ликсутов. «Комиссия будет составлять всего 0,65% и в дальнейшем будет снижаться, в то время как операторы сотовой связи при пополнении добавляют к сумме платежа до 5,6%, а банки — до 1%, которые оплачивает пользователь», — рассказал заммэра.

В планах столичных властей уже в этом году подключить к СБП все кассы, а также оборудовать все турникеты метро сканерами QR-кодов, что позволит платить за проезд через СБП смартфоном. Достаточно, чтобы у телефона было подключение к мобильному интернету для генерации кода, пояснил Ликсутов.

Помимо этого, сообщил он, до середины 2023 года оплату проезда через СБП планируют внедрить на наземном транспорте. «Работать будет так: пассажир подходит к валидатору, где высвечивается QR-код, который нужно отсканировать камерой смартфона. Транзакция после подтверждения пройдет автоматически за пару секунд», — рассказал Ликсутов. Он отметил, что в первой половине 2023 года в планах добавить возможность пополнять по СБП карты «Тройка» и социальные карты в мобильных приложениях транспортного комплекса.

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Фото:пресс-служба Департамента транспорта Москвы

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Ликсутов сообщил, что Москва станет первым российским городом, где оплата по QR-кодам на городском транспорте с помощью СБП заработает в таком масштабе. Власти ожидают, что в ближайшие несколько лет Системой быстрых платежей могут начать пользоваться до 700 тыс. пассажиров московского транспорта в день.

Заммэра также отметил, что СБП — полностью российская технология. Весь процесс оплаты происходит на территории России, а значит, нет возможности повлиять на работу сервиса из-за рубежа, добавил он.

Теги
Москва транспорт СБП оплата Максим Ликсутов

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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