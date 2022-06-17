В Набережных Челнах обрушился коридор между корпусами заводов КамАЗа

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

На площадке КамАЗа в Набережных Челнах рухнула галерея между корпусами Автомобильного и Прессово-рамного заводов, никто не пострадал, сообщила пресс-служба предприятия в Telegram.

«Производство работает в обычном режиме, происшествие не повлияло на производственный процесс», — сообщили в КамАЗе, добавив, что назовут причины произошедшего позже.

К сообщению пресс-служба компании прикрепила фото, на котором видны обломки, лежащие на земле под зданием. Обрушение, предположительно, произошло на втором или третьем этаже, у галереи обвалился пол.

Ранее на северо-западе Москвы при сносе обрушилось здание около недействующей швейной фабрики «Вымпел». Площадь обрушения составляет 25 кв. м, в результате никто не пострадал. Telegram-канал Baza тогда уточнял, что обрушение произошло при сносе пятого этажа — рухнули все секции этажей ниже, а в соседней пожарной части выбило стекла. Обломки здания зацепили проезжавший мимо автобус.