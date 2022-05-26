В Москве при сносе обрушилось здание швейной фабрики «Вымпел»

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На северо-западе Москвы рухнуло предназначенное под снос здание, в результате никто не пострадал, причины произошедшего уточняются, сообщают ТАСС и «Москва 24» со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным собеседников агентств, обрушилось здание по адресу Петровско-Разумовский проезд, дом 21, строение 3. Здесь находится уже не действующее здание швейной фабрики «Вымпел». Площадь обрушения составляет 25 кв. м.

Telegram-канал Baza уточняет, что обрушение произошло, когда сносили пятый этаж — рухнули все секции этажей ниже, а в соседней пожарной части выбило стекла. Обломки здания зацепили проезжающий мимо автобус, но никто не пострадал, отмечает канал.

РБК направил запрос в департамент ЖКХ Москвы.

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