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В Москве при сносе обрушилось здание швейной фабрики «Вымпел»

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На северо-западе Москвы рухнуло предназначенное под снос здание, в результате никто не пострадал, причины произошедшего уточняются, сообщают ТАСС и «Москва 24» со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным собеседников агентств, обрушилось здание по адресу Петровско-Разумовский проезд, дом 21, строение 3. Здесь находится уже не действующее здание швейной фабрики «Вымпел». Площадь обрушения составляет 25 кв. м.

Telegram-канал Baza уточняет, что обрушение произошло, когда сносили пятый этаж — рухнули все секции этажей ниже, а в соседней пожарной части выбило стекла. Обломки здания зацепили проезжающий мимо автобус, но никто не пострадал, отмечает канал.

РБК направил запрос в департамент ЖКХ Москвы.

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В феврале во внутреннем дворе Государственной думы обрушились строительные леса, которые стояли вдоль фасадной стены реконструируемого комплекса зданий городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века в Георгиевском переулке. В результате получил повреждения автомобиль ФГБУ «Автотранспортный комбинат управделами президента».

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В марте следственный отдел по Тверскому району управления СКР по Москве начал проверку деятельности строительной компании АО «ФОДД», которая занималась реставрационными работами. По версии следствия, неустановленное лицо из руководства этой компании организовало работы, которые не отвечали требованиям безопасности, в результате чего повреждения получили три автомобиля, принадлежащие автотранспортному комбинату управделами президента, сообщили источники РБК.

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