Путин поручил «насытить» авторынок достаточным предложением машин

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В связи с повышением цен на легковые автомобили следует обеспечить необходимое предложение таких машин на рынке, заявил президент Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития автомобильной промышленности в Санкт-Петербурге. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, в автомобильной отрасли сейчас существуют две основные задачи. Первая — обеспечение работы заводов, их снабжение необходимыми компонентами, сохранение занятости специалистов.

«Вторая задача — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли в этом году», — сказал он. Путин отметил, что продажи в этом секторе за пять месяцев 2022 года упали на 51%.

Глава государства также поручил разъяснить вопросы, касающиеся техобслуживания и поставок запчастей для автомобилей.





Путин отметил, что проблемы наблюдаются не только в секторе легковых авто, но и коммерческого транспорта. Как указал президент, покупатели таких машин — бизнес и транспортные компании — сейчас «придерживают инвестиции» из-за нестабильной ситуации, в частности запрета на въезд российских грузовиков в Европу. Он был введен в апреле, но не коснулся перевозок фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, энергоносителей, цветных металлов и удобрений, а также перевозок для гуманитарных целей.

Глава государства заметил, что в нынешней ситуации на рынке коммерческой техники может возникнуть дефицит спроса. «В этой связи предлагаю шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт. И, безусловно, важно повышать их эффективность», — сказал Путин.