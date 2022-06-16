Путин поручил «насытить» авторынок достаточным предложением машин

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 58,96 (-0,16) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 56,87 (+0,21) Инвестиции, 15:55
Главные заявления второго дня ПМЭФ-2022. Видео Экономика, 22:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:04
В российских кинотеатрах покажут отмененного в марте «Бэтмена» Общество, 22:02
«Переукрепленный» рубль и новые доктрины. Главное со второго дня ПМЭФа Экономика, 22:00
Минпромторг сообщил о выделении ₽21 млрд на поддержку спроса в автопроме Экономика, 21:40
Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину Политика, 21:39
В Минстрое заявили об отсутствии дефицита рабочих на стройках Бизнес, 21:28
Эксперты оценили рост стоимости ипотечного жилья в Москве в 2022 году Недвижимость, 21:10
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 21:10
Дерипаска показал поля пшеницы и пообещал, что голода не будет Общество, 21:07
Enel продаст долю в российской «дочке» ЛУКОЙЛу и «Газпромбанк-Фрезия» Бизнес, 21:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
Путин поручил «насытить» авторынок достаточным предложением машин Экономика, 20:59
Вторая ракетка России обыграла четвертую на теннисном турнире в Берлине Спорт, 20:56

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Экономика ,  
0 

Путин поручил «насытить» авторынок достаточным предложением машин

Фото: Игорь Генералов / РБК
Фото: Игорь Генералов / РБК

В связи с повышением цен на легковые автомобили следует обеспечить необходимое предложение таких машин на рынке, заявил президент Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития автомобильной промышленности в Санкт-Петербурге. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, в автомобильной отрасли сейчас существуют две основные задачи. Первая — обеспечение работы заводов, их снабжение необходимыми компонентами, сохранение занятости специалистов.

«Вторая задача — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли в этом году», — сказал он. Путин отметил, что продажи в этом секторе за пять месяцев 2022 года упали на 51%.

Глава государства также поручил разъяснить вопросы, касающиеся техобслуживания и поставок запчастей для автомобилей.

Путин предложил «шире посмотреть» на программы поддержки автопрома
Экономика
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Путин отметил, что проблемы наблюдаются не только в секторе легковых авто, но и коммерческого транспорта. Как указал президент, покупатели таких машин — бизнес и транспортные компании — сейчас «придерживают инвестиции» из-за нестабильной ситуации, в частности запрета на въезд российских грузовиков в Европу. Он был введен в апреле, но не коснулся перевозок фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, энергоносителей, цветных металлов и удобрений, а также перевозок для гуманитарных целей.

Глава государства заметил, что в нынешней ситуации на рынке коммерческой техники может возникнуть дефицит спроса. «В этой связи предлагаю шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт. И, безусловно, важно повышать их эффективность», — сказал Путин.

Теги
Владимир Путин автомобильная промышленность легковые автомобили

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Глава АвтоВАЗа заявил об отсутствии планов возрождать бренд «Жигули»
Экономика
Глава АвтоВАЗа назвал планы по оптимизации и сокращениям
Экономика
Интервью главы АвтоВАЗа о чиновниках на Lada и российских авто. Видео
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter