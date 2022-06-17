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Общество ,  
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Больше половины мужчин в России готовы уйти в декрет

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Уйти в отпуск по уходу за ребенком или заняться домашним хозяйством вместо жены, которая бы строила свою карьеру, готовы больше половины российских мужчин. К такому выводу в результате исследования пришли страховые компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» (есть у РБК).

Утвердительно на вопрос «Готовы ли вы уйти в декрет и до трех лет сидеть с ребенком, чтобы ваша супруга могла работать?» ответили 54% респондентов. При этом 37% «скорее готовы» к этому, а 17% — «определенно готовы». Только 12% отцов оказались «точно не готовы» к декрету.

На вопрос «Представляете ли вы себя гипотетически домохозяином, воспитывающим ребенка и занимающимся бытом, а вашу супругу — главой семьи?» около половины респондентов (47%) ответили утвердительно, а 32% опрошенных «скорее не представляют» себе такой перспективы. Категорические не согласились с таким распределением ролей в семь 17%, при этом 3% респондентов рассказали, что в их семье уже такой порядок.

Половина опрошенных мужчин и женщин (по 52%) считают, что мужчина с маленьким ребенком на детской площадке — это сейчас в России привычная картина. В то же время женщины несколько чаще мужчин (32% против 28% соответственно) называют такую картину необычным явлением.

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Фото:dpa / ТАСС

Женщины сейчас более активно вовлечены в воспитание ребенка. В 56% случаев именно они собирают ребенка в школу или детский сад. Исключительно папы занимаются этим в 29% семей, и лишь в каждой седьмой семье (15%) оба родителя причастны к сборам в равной степени.

Образованием ребенка — помощью в подготовке уроков, поиском кружков, организацией образовательного досуга и т.д. — почти в половине семей (44%) занимается тоже мама. Папы вникают в образовательный процесс в 30% семей, а в 27% семей об этом заботятся оба родителя в равной степени.

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По мнению большинства женщин, которые участвовали в опросе, «идеального отца» наиболее точно описывают такие характеристики, как уважительное отношение к матери ребенка (31%), поступки, позволяющие отцу стать примером для подражания (29%), активное участие в жизни ребенка (28%), надежность (28%), доброта (23%), материальная обеспеченность (23%), желание защищать свою семью (20%).

В мае эксперты «Росгосстраха», банка «Открытие» и MAXIMUM Education в результате совместного исследования выяснили, что 46%  россиян готовы оставлять детей одних дома в возрасте 7–9 лет. Более того, родители начинают в этом возрасте доверять им ключи от дома и отпускают гулять без сопровождения.

Менее четверти респондентов — 23,5% — считают, что оставлять детей одних можно с 10–13 лет, а 20% — с 5–7 лет. Еще 4% готовы оставить дома одного ребенка в возрасте 3–5 лет, а 1% респондентов считают, что остаться дома один ребенок может только после совершеннолетия.

Самыми популярными причинами оставить ребенка без присмотра оказалась необходимость выйти «на минутку» выкинуть мусор или зайти в магазин у дома (21%), поехать по делам и рабочим обязанностям на пару часов (17%). Реже это потребность уйти на полный рабочий день (16%) и по личным делам — к косметологу, парикмахеру, на маникюр (13,5%). Каждый пятый родитель на время своего отсутствия посадит ребенка перед телевизором или планшетом, столько же родителей просто закрывают ребенка одного в квартире.

Теги
декретный отпуск соцопрос социология

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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