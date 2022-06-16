Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды

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Twitter превратился в трибуну экстремистов и рупор антироссийской пропаганды, написал в Telegram генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, после того как в первой соцсети был заблокирован его аккаунт.

По словам главы госкорпорации, администраторы Twitter потребовали от него удалить пост об Украине.

«Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков», — привел Рогозин текст своего сообщения в Telegram.

Глава «Роскосмоса» заявил, что считает свое сообщение абсолютно верным и поэтому не будет ничего удалять. Он отметил, что использовал соцсеть «для полемики с западными СМИ и официальными аккаунтами НАТО и ЕС» с 2009 года, когда занимал пост постоянного представителя России при Североатлантическом альянсе.

«К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды», — заключил Рогозин.

1 марта Роскомнадзор вновь начал замедлять работу Twitter в России. В последний раз такая мера действовала несколько месяцев в прошлом году. В ведомстве объяснили, что новые ограничения введены «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

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Кроме того, Twitter не исполнил ряд требований закона «О приземлении», который обязывает зарубежные ИТ-компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей открыть в России свой филиал, добавили в Роскомнадзоре.