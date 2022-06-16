Суд смягчил наказание криминальному авторитету Паше Цветомузыке

Вилор Струганов (Паша Цветомузыка) (Фото: ГУ МВД РФ)

Суд в Красноярске смягчил наказание криминальному авторитету Вилору Струганову, известному как Паша Цветомузыка, по делу об организации серии убийств в 1990-е годы. Об этом сообщила прокуратура региона, передает ТАСС.

«Струганову заменили наказание с лишения свободы на принудительные работы. <...> [Их он] отбывает в изолированном участке, функционирующем как исправительный центр», — сказано в сообщении.

Мужчина отбывал наказание в ИК-6 в Красноярске, он должен был выйти 22 марта 2024 года. При отбытии 2/3 срока лишения свободы и соблюдении режима он имел право ходатайствовать о замене наказания.

РБК обратился за комментарием в прокуратуру Красноярского края.

Струганова задержали в Москве в 2014 году. На тот момент он находился в международном розыске по подозрению в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Красноярского края. Показания против него дал его бывший соратник, находящийся в колонии.

В 2015 году прокуратура обвинила его в нескольких убийствах в 1995–1998 годах, писал NGS24. Суд признал вину Цветомузыки в заказном убийстве трех предпринимателей из Красноярска, а также в убийстве его бывшего охранника Виктора Теплякова, который убивал бизнесменов по приказу начальника, но затем решил отойти от дел, чем криминальный авторитет был недоволен.

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При этом прокуратура обвиняла Струганова в убийстве пяти человек и просила назначить ему 25 лет лишения свободы с отбыванием семи лет в тюрьме и еще 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Однако суд оправдал его по одному из эпизодов дела, и криминальный авторитет получил 18 лет лишения свободы. С учетом срока за ранее совершенное преступление в 2015 году его отправили за решетку на девять лет.

Струганов тогда заявил, что он абсолютно невиновен и будет обжаловать приговор.

Сторона обвинения не согласилась с решением суда, сочтя его слишком мягким, и обжаловала приговор в Верховном суде. Высшая инстанция рассмотрела дело и увеличила срок наказания Струганова еще на один год.

Паша Цветомузыка участвовал в так называемых «алюминиевых войнах» в 1990-х годах — так называли борьбу за контроль над Красноярским, Братским, Саянским и другими заводами по производству алюминия. Он вел бизнес вместе с одним из бывших владельцев Красноярского завода Василием Анисимовым, писала «Независимая газета».

Председателем совета директоров Красноярского завода тогда был Анатолий Быков, которого СК обвинил в нескольких убийствах.

В 2000 году ФСБ получила от жителя Красноярского края заявление о том, что Быков заказал у него убийство Цветомузыки. Спецслужба отправила заявителя на разговор с Быковым со звукозаписывающей аппаратурой. Запись стала основным доказательством вины бывшего главы завода. Верховный суд признал его виновным в приготовлении к убийству.

Быков до сих пор проходит обвиняемым по другим эпизодам о заказных убийствах, сообщал Следственный комитет.