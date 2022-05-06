«Ростех» задумался о разработке «карманных» дронов для военных

Фото: Omer Messinger / Getty Images

«Ростех» рассмотрит возможность создания мини-дронов для военных, сообщили в пресс-службе госкорпорации, передает «РИА Новости».

«Спецоперация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных... Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени», — сказали в «Ростехе».

В апреле 2021 года военно-инновационный технополис «ЭРА» Минобороны представил малогабаритный дрон «Муха» для ведения разведки и наблюдения в условиях ограниченного пространства. Он позволяет получать информацию из труднодоступных зон. Диаметр его защитной сферы составляет 70 см, время в полете — до 22 минут в автономном режиме.

Позже «НПО «Алмаз» (входит в концерн «Алмаз-Антей») показал дрон-перехватчик квадрокоптерного типа «Волк-18» в составе радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности и нейтрализации беспилотников ROSC-1. Размер дрона составляет 60 х 60 см, может подниматься на высоту до 2 км и находиться в воздухе до 30 минут. В апреле 2022 года концерн закончил испытания дрона.