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Политика ,  
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Стрелявшего в Рейгана освободили из-под судебного надзора спустя 41 год

Хинкли открыл огонь по Рейгану в марте 1981 года, пытаясь произвести впечатление на актрису Джоди Фостер. Суд признал его невменяемым и отправил в лечебницу на 30 лет, в 2016 году ему разрешили жить с матерью, соблюдая ограничения
Джон Хинкли (в центре)
Джон Хинкли (в центре) (Фото: Barry Thumma / AP)

Американец Джон Хинкли, который в 1981 году совершил покушение на действующего на тот момент президента США Рональда Рейгана освободили из-под судебного надзора без условий, передает Reuters со ссылкой на сообщение Хинкли в Twitter.

«Спустя 41 год два месяца и 15 дней, наконец-то, свобода!!!», — написал он.

Хинкли освободился от наложенных на него ограничений 15 июня. За две недели до этого судья федерального суда округа Колумбия Пол Фридман освободил его из заключения.

Покушение на экс-президента Рональда Рейгана Хинкли совершил 30 марта 1981 года. Он открыл огонь по главе государства, когда тот выходил из гостиницы «Хилтон» в Вашингтоне, и пробил ему легкое. Кроме Рейгана ранения получили пресс-секретарь Белого дома, агент секретной службы и полицейский. По информации CBS News, Хинкли страдал от психоза и хотел произвести впечатление на актрису Джоди Фостер, которой был увлечен.

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В 1982 году суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где он оставался до 2016 года. Затем мужчине разрешили переехать к пожилой матери в Уильямсберг, штат Вирджиния, но обязали его придерживаться определенных условий. В частности, Хинкли было запрещено уезжать от дома дальше, чем на 50 миль (80 км), специалисты отслеживали содержимое его телефона. Также мужчина обязан был посещать сеансы психотерапии как минимум раз в неделю, ему было запрещено заводить аккаунты в соцсетях и загружать какие-либо материалы в интернет.

Рональд Рейган был президентом США в период с 1981 по 1989 год. Он был профессиональным актером, а затем стал губернатором Калифорнии. В 1980 году его избрали на пост президента США. В период, когда он занимал пост главы государства, СССР проводил военную операцию в Афганистане, тогда же разразился политический скандал «Иран-контрас». В 1987 году, когда Рейган находился у власти, Вашингтон посетил генеральный секретарь СССР Михаил Горбачев. По итогам встречи между странами был заключен Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) В следующем, 1988 году, Рейган приехал в Москву. Он умер в 2004 году от последствий болезни Альцгеймера.

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Татьяна Зыкина
стрельба Рональд Рейган

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Профессиональная аналитика
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