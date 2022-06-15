В Москве в здании Счетной палаты произошло короткое замыкание

Вид на здание Счетной палаты РФ (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

В Москве в помещении по адресу: улица Зубовская, дом 2, произошло короткое замыкание, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. По этому адресу находится Счетная палата.

«В 19:44 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве поступило сообщение о задымлении по адресу: ул. Зубовская, д. 2. В ходе проведения разведки было установлено, что в одном помещении произошло короткое замыкание без последующего горения», — сообщили в пресс-службе главка.

В ведомстве добавили, что на момент прибытия пожарных людей внутри не было, администрация вывела их сама. Информации о пострадавших не поступало.

3 июня в Москве произошел крупный пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Тогда загорелись четыре этажа здания из десяти, площадь возгорания составила 1,1 тыс. кв. км. Пожару присвоили самый высокий, пятый ранг сложности. Из бизнес-центра эвакуировали 120 человек, 11 спасли с помощью специальной пожарной техники. Пострадали два человека.