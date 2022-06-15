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Пандемия коронавируса ,  
0 

В России третий день подряд выявили менее 3 тыс. случаев COVID

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России выявили 2718 новых случаев заражения коронавирусом; госпитализированы с этим диагнозом 1989 человек, что на 180,9% больше, чем накануне, сообщает оперативный штаб.

Число новых случаев заражения коронавирусом упало ниже 3 тыс. в сутки 13 июня (2996 заразившихся) впервые с первой половины апреля 2020 года и продолжило снижаться на следующий день (2797).

Также за сутки выздоровели более 4,5 тыс. пациентов, что на 36,2% больше, чем днем ранее. Умерли 66 заболевших COVID-19.

По количеству выявленных случаев заражения за сутки лидирует Санкт-Петербург (212), за ним следуют Москва (173) и Свердловская область (102). Заболевших нет в пяти регионах: республиках Адыгея и Тыва, Магаданской и Кировской областях, Чукотском автономном округе.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Всего с начала пандемии в России 18 млн 385 тыс. случаев, более 380 тыс. человек умерли, сообщает оперштаб. При этом, по данным Росстата, общее количество умерших с коронавирусом (основная причина и сопутствующий фактор) с начала пандемии по апрель составляет более 808 тыс. человек.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

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коронавирус статистика

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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