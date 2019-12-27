В госреестр внесли пятую часть природных территорий федерального значения

По итогам 2019 года в Единый государственный реестр недвижимости внесли информацию о 68 природных территориях федерального значения, что составляет 22% от общего количества, говорится в поступившем в РБК сообщении Федеральной кадастровой палаты.

Осталось определить границы еще 238 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Согласно поручению президента Владимира Путина эта работа должна быть выполнена до 2022 года.

К ООПТ относят природные заповедники, национальные парки, заказники и ботанические сады.

«Определение четких границ и внесение сведений позволят защитить территориальную целостность, природную среду, растительный и животный мир», — отметили в Кадастровой палате.

Кроме того, это помогает защитить уникальные природные объекты от вырубки, самостроя и других нарушений, добавила замглавы Кадастровой палаты, член рабочей группы Минприроды Марина Семенова. По ее словам, из-за отсутствия в реестре недвижимости информации о природных территориях могут возникнуть ошибки, связанные с предоставлением участков органами местного самоуправления, что в свою очередь может нанести ущерб уникальным объектам.