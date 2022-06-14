Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube

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В работе видеохостинга YouTube, которым владеет американская компания Google, наблюдается сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Большая часть сообщений о неполадках поступила между 19:00 и 21:40 мск, затем их количество резко снизилось. Наибольшее число сообщений о сбое пришло примерно в 20:52 мск. Тогда сервис получил 2,6 тыс. уведомлений.

Чаще всего у пользователей не работали сайт (53%), мобильное приложение (34%) и стриминговый видеосервис (13%). Неполадки наблюдались по всему миру, в том числе в США, Нидерландах, России, Великобритании и других странах. YouTube пока не прокомментировал сообщения о сбоях. Сейчас сервис функционирует в обычном режиме.

В конце мая Google приняла решение отключить Россию от серверов, ускоряющих загрузку контента на ее платформах, в том числе на YouTube.