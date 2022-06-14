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В Москве благоустроят территорию у нового вестибюля станции «Окружная»

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Вокруг будущего северного вестибюля станции метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена начинаются работы по благоустройству территории. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Северный вестибюль станции метро «Окружная» строят на северо-востоке столицы. Он станет частью одноименного транспортного узла, который объединит станции метро, первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) и Московского центрального кольца (МЦК).

«В рамках проекта благоустройства территории планируется вымостить порядка 3,6 тыс. кв. м плиткой из гранита, добытого в уральском месторождении «Мансуровское». Кроме того, на территории будет уложено 335 кв. м рулонного газона, высажены деревья и однолетние растения, специально под них установят кашпо. Также появятся скамейки и другие малые архитектурные формы. Будет обеспечен удобный подход пассажиров ко второму, северному, вестибюлю станции метро «Окружная», — рассказал заммэра.

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Фото:stroi.mos.ru

Новый вестибюль станции метро «Окружная», по словам Бочкарева, находится в высокой степени готовности. В частности, металлический каркас входного павильона готов на 80%, во внутренних помещениях ведутся архитектурно-отделочные работы, сообщил гендиректор «Мосинжпроекта» (холдинг является генпроектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций московского метро, один из операторов программы развития сети ТПУ) Юрий Кравцов.

«В кассовом зале пол укладывают гранитом. Для внутренней и внешней отделки вестибюля используется шлифованная и полированная нержавеющая сталь, а также безопасное стекло», — рассказал Кравцов. Он уточнил, что этими материалами отделают входные тамбуры, ограждающие конструкции касс, зону досмотра пассажиров и комнату полиции. Ранее в верхней части свода эскалаторного хода вестибюля смонтировали водозащитные зонты и завершили монтаж трех 108-метровых эскалаторов, добавил Кравцов.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в начале мая в ходе осмотра объекта заявил, что северный вестибюль станции «Окружная» откроют в 2022 году. Он указал на сложность задачи объединения всех трех станций. «Надо было построить северный вестибюль метро «Окружная», которая находится в сложных геологических условиях — сложные грунты», — пояснил мэр. «В этом году северный вестибюль будет открыт», — пообещал он.

Теги
Москва метрополитен МЦК Строительство Андрей Бочкарев
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