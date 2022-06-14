В Москве благоустроят территорию у нового вестибюля станции «Окружная»

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Вокруг будущего северного вестибюля станции метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена начинаются работы по благоустройству территории. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Северный вестибюль станции метро «Окружная» строят на северо-востоке столицы. Он станет частью одноименного транспортного узла, который объединит станции метро, первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) и Московского центрального кольца (МЦК).

«В рамках проекта благоустройства территории планируется вымостить порядка 3,6 тыс. кв. м плиткой из гранита, добытого в уральском месторождении «Мансуровское». Кроме того, на территории будет уложено 335 кв. м рулонного газона, высажены деревья и однолетние растения, специально под них установят кашпо. Также появятся скамейки и другие малые архитектурные формы. Будет обеспечен удобный подход пассажиров ко второму, северному, вестибюлю станции метро «Окружная», — рассказал заммэра.

Новый вестибюль станции метро «Окружная», по словам Бочкарева, находится в высокой степени готовности. В частности, металлический каркас входного павильона готов на 80%, во внутренних помещениях ведутся архитектурно-отделочные работы, сообщил гендиректор «Мосинжпроекта» (холдинг является генпроектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций московского метро, один из операторов программы развития сети ТПУ) Юрий Кравцов.

«В кассовом зале пол укладывают гранитом. Для внутренней и внешней отделки вестибюля используется шлифованная и полированная нержавеющая сталь, а также безопасное стекло», — рассказал Кравцов. Он уточнил, что этими материалами отделают входные тамбуры, ограждающие конструкции касс, зону досмотра пассажиров и комнату полиции. Ранее в верхней части свода эскалаторного хода вестибюля смонтировали водозащитные зонты и завершили монтаж трех 108-метровых эскалаторов, добавил Кравцов.

Читайте на РБК Pro Pro Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года Статьи Pro Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's Статьи Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции Pro Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Инструкции Pro Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Статьи Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Статьи Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи

Мэр Москвы Сергей Собянин в начале мая в ходе осмотра объекта заявил, что северный вестибюль станции «Окружная» откроют в 2022 году. Он указал на сложность задачи объединения всех трех станций. «Надо было построить северный вестибюль метро «Окружная», которая находится в сложных геологических условиях — сложные грунты», — пояснил мэр. «В этом году северный вестибюль будет открыт», — пообещал он.