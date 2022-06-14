Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Костин заявил о необходимости новых стандартов регулирования банков Финансы, 06:00
Пророссийские власти Запорожья заявили о планах «освободить» весь регион Политика, 05:59
Песков счел невозможным «выталкивание» России из международной жизни Политика, 05:43
Американец Рид пожаловался в ООН на Россию за задержание в 2019 году Политика, 05:11
В США сочли верными решения пилотов, с борта которых упали люди в Кабуле Политика, 04:52
Трамп обвинил конгресс в попытке не допустить его к выборам президента Политика, 04:40
В ЕС не увидели угрозы продовольственной безопасности из-за Украины Политика, 04:34
Reuters узнал о плане ЕС штрафовать соцсети за неудаление дипфейков Технологии и медиа, 04:13
Во Франции предупредили о «нашествии» японского хрущика Общество, 03:44
В ООН назвали обстрел роддома в Донецке нарушением гуманитарного права Политика, 03:20
Bloomberg узнал об отказе двух банков США от операций по госдолгу России Бизнес, 02:48
Блинкен сообщил, что США знают о подготовке КНДР к ядерным испытаниям Политика, 02:45
Welt узнала о полетах самолетов «олигархов» из России в обход санкций Политика, 02:01
Правительство Грузии получит 7,73% акций «Боржоми» Бизнес, 01:50
Политика ,  
0 

Американец Рид пожаловался в ООН на Россию за задержание в 2019 году

Американский студент Тревор Рид, которого в 2019 задержали за нападение на полицейских в Москве и в 2022 году обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, подал жалобу в ООН на власти России. Об этом сообщил в Twitter его представитель Джонатан Фрэнкс.

«Техасский морской пехотинец Тревор Рид направил петицию к Рабочей группе ООН по произвольным задержаниям, чтобы начать процесс привлечения к ответственности российского правительства за его неправомерное содержание под стражей», — написал Фрэнкс.

Студент из США получил 9 лет колонии за нападение на полицейских в Москве
Общество
Тревор Рид

Американский студент Тревор Рид был осужден в России летом 2020 года на девять лет колонии за нападение на сотрудников полиции. По версии следствия, в августе 2019 года молодой человек напал в Москве на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Сам Рид утверждал, что ничего не помнит о произошедшем, потому что был очень пьян. В июле 2020 года его этапировали в колонию в Мордовии, где он отбывал наказание.

В декабре 2021 года Госдепартамент США попросил Россию освободить Рида. Однако российское посольство в Вашингтоне заявило, что американца арестовали «при совершении тяжких преступлений».

27 апреля российский МИД объявил об обмене Рида на российского летчика Константина Ярошенко, которого задержали в Либерии в 2010 году и экстрадировали в США в связи с обвинением в контрабанде наркотиков, он был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне
Статьи
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Теги
США жалоба ООН задержание иностранцев
Материалы по теме
Осужденного в Москве студента из США проверят на вменяемость
Общество
Американского студента Рида обменяли на российского летчика Ярошенко
Политика
Посольство России ответило Госдепу на призыв освободить Уилана и Рида
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter