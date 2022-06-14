Американец Рид пожаловался в ООН на Россию за задержание в 2019 году

Американский студент Тревор Рид, которого в 2019 задержали за нападение на полицейских в Москве и в 2022 году обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, подал жалобу в ООН на власти России. Об этом сообщил в Twitter его представитель Джонатан Фрэнкс.

«Техасский морской пехотинец Тревор Рид направил петицию к Рабочей группе ООН по произвольным задержаниям, чтобы начать процесс привлечения к ответственности российского правительства за его неправомерное содержание под стражей», — написал Фрэнкс.

Американский студент Тревор Рид был осужден в России летом 2020 года на девять лет колонии за нападение на сотрудников полиции. По версии следствия, в августе 2019 года молодой человек напал в Москве на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Сам Рид утверждал, что ничего не помнит о произошедшем, потому что был очень пьян. В июле 2020 года его этапировали в колонию в Мордовии, где он отбывал наказание.

В декабре 2021 года Госдепартамент США попросил Россию освободить Рида. Однако российское посольство в Вашингтоне заявило, что американца арестовали «при совершении тяжких преступлений».

27 апреля российский МИД объявил об обмене Рида на российского летчика Константина Ярошенко, которого задержали в Либерии в 2010 году и экстрадировали в США в связи с обвинением в контрабанде наркотиков, он был приговорен к 20 годам лишения свободы.