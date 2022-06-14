В Молдавии заявили об отсутствии несовместимости членства в СНГ и ЕС

Между участием Молдавии в СНГ и ее вступлением в Евросоюз нет юридической несовместимости, заявил вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску, передает издание Deschide.md.

Несовместимости юридического характера на данном этапе нет, сказал Попеску, отметив, что при этом должен быть проведен систематический анализ выгод, потерь и правовой базы.

«Что касается СНГ, вы слышали заявления президента Майи Санду и председателя парламента Игоря Гросу, в которых говорилось, что мы собираемся провести анализ законодательных актов и соглашений, частью которых мы являемся в рамках участия в СНГ, и провести обширный анализ участия нашей страны в этой организации», — добавил вице-премьер.

3 марта президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление страны в Евросоюз. «У Республики Молдова должен быть четкий европейский путь. Граждане выбрали этот вариант, они видят будущее нашей страны в ЕС, мы знаем, какие шаги нужно предпринять, и мы готовы работать», — сказала Санду.

Позднее она заявила, что когда Молдавия продвинется «достаточно далеко по европейскому пути», то это будет подходящий момент для отказа от участия в СНГ. В мае председатель молдавского парламента Игорь Гросу предложил поднять этот вопрос после завершения спецоперации России на Украине.

В середине мая большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление Молдавии статуса кандидата на членство в Евросоюзе — 512 человек за, 43 — против. Однако сама Санду решила, что Молдавия останется в СНГ, пока это отвечает интересам страны и позволяет ей получать преимущества.