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СК изучит обстрел рынка в центре Донецка

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Следственный комитет России установит все обстоятельства обстрела рынка в центре Донецка, где погибли люди. Об этом говорится в Telegram-канале следственного комитета.

«Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов в отношении мирных жителей города Донецка», — говорится в сообщении.

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Три человека погибли при обстреле рынка в Донецке
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Фото:itsdonetsk / Telegram

Обстрел Майского рынка в Донецке произошел днем 13 июня. Туда упал снаряд. Как сообщили в ДНР, во время артиллерийского обстрела были уничтожены несколько торговых точек, пострадали автомобили.

Изначально сообщалось о трех погибших, включая одного ребенка. В Следственном комитете сообщают о пяти погибших. Более десяти человек получили ранения.

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