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Военная операция на Украине ,  
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В Британии проверят отказ пустить в страну 13-летнюю украинскую беженку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что министр внутренних дел Прити Пател рассмотрит дело 13-летней украинской девочки, вынужденной вернуться в зону боевых действий после того, как правительство Великобритании «отказалось» рассматривать ее заявление. Об этом сообщает Independent.

О ситуации премьер-министру рассказала депутат лейбористской партии Тюльпан Сиддик. По ее словам, один из волонтеров пытался предоставить дом 13-летней девочке и ее 18-летней сестре, но из-за бюрократических процедур МВД семья оказалась разделена.

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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

В начале марта Джонсон заявлял, что королевство готово принять «много, много тысяч беженцев» с Украины. По его словам, это число может достичь и сотен тысяч. Он, однако, отметил, что Великобритания находится далеко от Украины, а большинство беженцев все же хотели бы не покидать регион.

По данным ООН на 7 июня, число украинцев, покинувших страну с момента начала спецоперации, составляет 4 млн 816 тыс. человек. Большая часть из них находится в Польше, России, Венгрии и Молдавии.

Теги
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