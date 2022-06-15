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Война санкций ,  
0 

Эксперты НКР оценили влияние санкций на разные отрасли экономики

Эксперты НКР проанализировали устойчивость ключевых отраслей российской экономики к санкционному давлению. По их мнению, наибольшее негативное влияние западные санкции окажут на авиацию, телекоммуникации и черную металлургию
Фото: Алена Селезнева / ТАСС
Фото: Алена Селезнева / ТАСС

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, и различные ее секторы оказались по-разному готовы к новой реальности, отмечают эксперты рейтингового агентства НКР (входит в группу РБК) в исследовании «Испытание на прочность. Оценка устойчивости ключевых отраслей российской экономики к негативному влиянию изменившихся внешних условий». 

Исследование построено по принципу светофора: красным обозначены факторы, которые несут дополнительные риски для конкретной отрасли, желтым — оказывающие смешанное влияние, а зеленым — способствующие сохранению устойчивости. 

К отраслям, которые могут сильнее других пострадать из-за санкционного кризиса, в НКР отнесли следующие:

  • Авиаперевозки. Они пострадают как от санкционных ограничений на полеты, так и от ожидаемого дефицита запасных деталей и отсутствия регулярного сервисного обслуживания парка у авторизованных компаний.
  • Черная металлургия. Основные сложности в отрасли связаны с логистикой, а также с увеличением налоговой нагрузки, которое произошло во время пандемии.
  • Телекоммуникации и связь. Ряд ключевых производителей телекоммуникационного оборудования прекратили работу, продажи и поставки в Россию, что грозит износом инфраструктуры.
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К наиболее устойчивым к кризису отраслям, по мнению аналитиков НКР, принадлежат такие:

  • Пищевая промышленность. Россия в целом самостоятельно покрывает потребности внутреннего рынка в базовом продовольствии, доля импортных продуктов питания для конечного потребления устойчиво снижается в последние годы, отмечается в исследовании.
  • Добыча нефти и газа. По мнению НКР, введенное США, Евросоюзом и Великобританией эмбарго на покупку российской нефти не перекроет внутренние преимущества отрасли, к которым относятся хорошие условия фондирования на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры и приоритетность господдержки.
  • Сельское хозяйство. В краткосрочной перспективе в России ожидается стабилизация цен на сельхозпродукцию по мере созревания нового урожая на фоне благоприятных погодных условий и поиска новых логистических решений. Кроме того, позитивный вклад вносят и субсидии государства.
  • Цветная металлургия. Глобальный энергопереход обеспечит долгосрочный рост спроса на цветные металлы, а проблемы мировой логистики и опасения относительно стабильности поставок в 2022 году приведут к умеренному дефициту на рынках и поддержат цены на них на высоком уровне, говорится в исследовании.

Полную версию исследования читайте в материале РБК Pro.

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Иван Ткачёв
Экономика санкции

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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