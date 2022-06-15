Эксперты НКР оценили влияние санкций на разные отрасли экономики
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, и различные ее секторы оказались по-разному готовы к новой реальности, отмечают эксперты рейтингового агентства НКР (входит в группу РБК) в исследовании «Испытание на прочность. Оценка устойчивости ключевых отраслей российской экономики к негативному влиянию изменившихся внешних условий».
Исследование построено по принципу светофора: красным обозначены факторы, которые несут дополнительные риски для конкретной отрасли, желтым — оказывающие смешанное влияние, а зеленым — способствующие сохранению устойчивости.
К отраслям, которые могут сильнее других пострадать из-за санкционного кризиса, в НКР отнесли следующие:
- Авиаперевозки. Они пострадают как от санкционных ограничений на полеты, так и от ожидаемого дефицита запасных деталей и отсутствия регулярного сервисного обслуживания парка у авторизованных компаний.
- Черная металлургия. Основные сложности в отрасли связаны с логистикой, а также с увеличением налоговой нагрузки, которое произошло во время пандемии.
- Телекоммуникации и связь. Ряд ключевых производителей телекоммуникационного оборудования прекратили работу, продажи и поставки в Россию, что грозит износом инфраструктуры.
К наиболее устойчивым к кризису отраслям, по мнению аналитиков НКР, принадлежат такие:
- Пищевая промышленность. Россия в целом самостоятельно покрывает потребности внутреннего рынка в базовом продовольствии, доля импортных продуктов питания для конечного потребления устойчиво снижается в последние годы, отмечается в исследовании.
- Добыча нефти и газа. По мнению НКР, введенное США, Евросоюзом и Великобританией эмбарго на покупку российской нефти не перекроет внутренние преимущества отрасли, к которым относятся хорошие условия фондирования на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры и приоритетность господдержки.
- Сельское хозяйство. В краткосрочной перспективе в России ожидается стабилизация цен на сельхозпродукцию по мере созревания нового урожая на фоне благоприятных погодных условий и поиска новых логистических решений. Кроме того, позитивный вклад вносят и субсидии государства.
- Цветная металлургия. Глобальный энергопереход обеспечит долгосрочный рост спроса на цветные металлы, а проблемы мировой логистики и опасения относительно стабильности поставок в 2022 году приведут к умеренному дефициту на рынках и поддержат цены на них на высоком уровне, говорится в исследовании.
Полную версию исследования читайте в материале РБК Pro.