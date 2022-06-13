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29 человек пострадали в результате столкновения поездов в Испании

По меньшей мере 29 человек пострадали в испанском автономном сообществе Каталония при столкновении пассажирского поезда и локомотива товарного поезда. Об этом говорится на странице главного управления по гражданской обороне Каталонии в Twitter.

В воскресенье, 12 июня, в районе 22:00 по местному времени (23:00 мск) в населенном пункте Вила-сека в провинции Таррагона поезд, перевозивший 75 пассажиров по маршруту Барселона — Тортоса, столкнулся с локомотивом. Причины случившегося пока не названы.

В Каталонии при столкновении поездов пострадали 85 человек
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Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Госпитализировали 22 человек.

Столкновение поездов в этом регионе произошло в середине мая. Тогда пострадали 85 человек, сообщалось об одном погибшем.

Теги
Испания Каталония поезда авария
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