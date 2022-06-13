Посол раскритиковал слова главы МИД Канады о посещении приема сотрудником

Заявление главы МИД Канады Мелани Жоли о недопустимости участия канадских дипломатов в мероприятиях российского посольства можно расценивать как непрофессионализм, заявил «РИА Новости» посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Посольство считает, что дипломатия для того и создана, чтобы работать в кризисные моменты. В такие сложные времена она особенно востребована. И заявления тех или иных представителей официальных кругов Канады о том, что с Россией общаться бессмысленно, и они не будут <...> это признак непрофессионализма», — сказал он.

Степанов отметил, что посещение праздничных мероприятий — обычная протокольная практика и проявление уважения. По его мнению, дипломаты должны работать, даже если власти стран «придерживаются диаметрально противоположных подходов к каким-то острым сюжетам международной повестки». Дипломат заверил, что российское посольство в Оттаве продолжит исполнять все свои профессиональные функции: "как с точки зрения поддержания каналов двустороннего общения, так и в плане донесения до общественности канадской позиции России, российских граждан и руководства России относительно происходящего в мире, включая Украину".

Ранее российское посольство в Оттаве сообщило, что на приеме по случаю Дня России присутствовали в том числе представители канадской общественности и МИД. Посол Олег Степанов в своем выступлении подчеркнул, что в этот же день отмечается 80-летие дипломатических отношений между Россией и Канадой.

Мелани Жоли назвала посещение мероприятий российского посольства представителями канадского МИДа неприемлемым и заверила, что больше такого не будет.

