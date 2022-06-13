Глава МИД Литвы счел неутешительным прогресс России на Украине

Успехи российских войск на Украине вызывают «разочарование», существует высокая вероятность того, что Россия «не столкнется с поражением», заявил в интервью Foreign Policy глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Часть информации, которую мы видим, весьма неутешительна, русские все еще прогрессируют, или украинцы не в состоянии сохранить линию соприкосновения нетронутой. Так что все еще существует довольно высокая вероятность того, что Россия не столкнется с поражением», — сказал он.

Глава литовского МИДа также отметил, что российская сторона способна справиться с санкционным давлением, и если она сможет его выдержать в долгосрочной перспективе, то Европа находится «на очень, очень опасной стадии геополитической реальности». «Если мы позволим такой стране, как Украина, потерять свои территории — мы построили систему вокруг этого принципа территориальной целостности, — тогда все окажутся в опасности, и ни одна страна не будет достаточно большой, чтобы быть в полной безопасности», — заключил Ландсбергис.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию» и демилитаризацию страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». Он подчеркивал, что речь об оккупации украинских территорий не идет.

19 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров объявил о переходе ко второй фазе военной операции. Среди ее задач в Минобороны называли «установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной».