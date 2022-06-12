В Иране допустили отмену виз для российских бизнесменов

Тегеран, Иран (Фото: Arne Immanuel Bänsch / dpa / Global Look Press)

Иран считает партнерство с Россией стратегическим, для увеличения инвестиций рассматривается возможность отмены виз для российских предпринимателей, заявил заместителя главы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, сообщает местное агентство Fars.

«Три сектора — энергетика, торговля и транзит — являются важными вопросами между Исламской Республикой Иран и Россией, которые требуют сотрудничества ответственных органов исполнительной власти и учреждений», — сказал Сафари во время заседания Координационного штаба внешнеэкономических связей по теме «Ирано-российские отношения».

От отметил, что в последние месяца сотрудничество Тегерана с Москвой развивается, растет экспорт из Ирана в Россию. По словам Сафари, в числе возможных мер для дальнейшего расширения партнерства могут быть отмена виз для российских бизнесменов с целью увеличения инвестиций, создание механизма банковских операций в рублях, создание зеленого таможенного маршрута и улучшение финансовых отношений.

В конце мая Россия и Иран договорились о ведении торговли на основе бартера: Тегеран планирует получать сталь, цинк, свинец и глинозем для металлургической и горнодобывающей отраслей, Москва — автозапчасти и газовые турбины.



Иран посещал российский вице-премьер Александр Новак, он призвал Тегеран к большему сотрудничеству с Москвой в сфере торговли и передал иранской стороне список продукции, необходимой в России в автомобильной, судостроительной и фармацевтической промышленности. Новак также сообщил, что специалисты из России посетят иранские порты Чабахар и Бендер-Аббас для оценки их пропускной способности.