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В Иране допустили отмену виз для российских бизнесменов

Тегеран, Иран
Тегеран, Иран (Фото: Arne Immanuel Bänsch / dpa / Global Look Press)

Иран считает партнерство с Россией стратегическим, для увеличения инвестиций рассматривается возможность отмены виз для российских предпринимателей, заявил заместителя главы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, сообщает местное агентство Fars.

«Три сектора — энергетика, торговля и транзит — являются важными вопросами между Исламской Республикой Иран и Россией, которые требуют сотрудничества ответственных органов исполнительной власти и учреждений», — сказал Сафари во время заседания Координационного штаба внешнеэкономических связей по теме «Ирано-российские отношения».

От отметил, что в последние месяца сотрудничество Тегерана с Москвой развивается, растет экспорт из Ирана в Россию. По словам Сафари, в числе возможных мер для дальнейшего расширения партнерства могут быть отмена виз для российских бизнесменов с целью увеличения инвестиций, создание механизма банковских операций в рублях, создание зеленого таможенного маршрута и улучшение финансовых отношений.

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Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В конце мая Россия и Иран договорились о ведении торговли на основе бартера: Тегеран планирует получать сталь, цинк, свинец и глинозем для металлургической и горнодобывающей отраслей, Москва — автозапчасти и газовые турбины.

Иран посещал российский вице-премьер Александр Новак, он призвал Тегеран к большему сотрудничеству с Москвой в сфере торговли и передал иранской стороне список продукции, необходимой в России в автомобильной, судостроительной и фармацевтической промышленности. Новак также сообщил, что специалисты из России посетят иранские порты Чабахар и Бендер-Аббас для оценки их пропускной способности.

Теги
Иран визы отмена виз бизнесмены
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