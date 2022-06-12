Полянский заявил, что Запад мешает России избраться в организацию при ООН

Запад пытается помешать избранию России в состав Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), написал в Telegram первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

«Западники <...> решили нам помешать. После первого тура тайного голосования Россия, являвшаяся безальтернативным кандидатом на вакантное место, набрала 118 голосов из 128 необходимых (2/3 от числа присутствующих и голосовавших)», — написал Полянский.

По его словам, голос «против» отдали «западники и их ближайшие сателлиты» — примерно 60-65 государств. Затем конкуренцию России «неожиданно» составила Северная Македония, заявил дипломат. Страна набирала на 30 голосов меньше при каждом новом раунде голосования (голосовать при избрании можно бесконечно до избрания кандидата необходимыми 2/3 голосов). В результате «многие страны» начали воздерживаться от голосования или перестали участвовать в нем, поэтому процедуру решили прервать. Однако «новые попытки вскоре возобновятся», сказал дипломат.

Накануне «многие страны» жаловались, что их представителям приходят текстовые сообщения с инструкциями по голосованию, утверждает Полянский. Он заявил, что тайное голосование в ЭКОСОС «лучше отражает реальные настроения членов ООН», в отличие от голосования в СПЧ и на Генассамблее.

В марте Генеральная Ассамблея организации приняла резолюцию о прекращении операции России на Украине и потребовала от нее вывести войска из этой страны. Документ поддержали делегации 141 государства, пять (Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия) высказались против. Еще 35 стран воздержались от голосования.

В начале апреля Генассамблея приостановила членство России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН, в поддержку этого решения высказались 93 государства. Против проголосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центральная Африканская Республика, Китай, Демократическая Республика Конго, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве. 58 стран воздержались. Россия в ответ на решение организации объявила о желании покинуть СПЧ в этот же день.

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