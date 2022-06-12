Кадыров рассказал о планах искать в Чечне новые нефтяные месторождения

Власти Чечни хотят начать поиск новых месторождений нефти и газа, а также подземных источников питьевой воды и воды для бытового пользования, сообщил в Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, воду начнут искать в Ножай-Юртовском районе республики. Также специалисты пробурят скважину для разведки нефтяных и газовых месторождений.

Решение приняли по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, который приехал в Чечню с рабочим визитом, уточнил Кадыров.

Сам Козлов рассказал журналистам, что разведкой займутся специалисты Роснедр, передает ТАСС.

В Чечне уже действуют несколько нефтяных месторождений, в том числе Датыхский и Предгорненский нефтегазовые участки.Также нефть добывают на Родниково-Северо-Ханкальском и Южно-Суворовском участках. В республике работают несколько местных нефтедобывающих компаний, в том числе «Грознефтегаз» и «Чеченнефтехимпром». Первая принадлежит госкорпорации «Роснефть», а вторая — самой Чечне.

По состоянию на 2019 год в республике действовали 22 месторождения (18 нефтяных, 3 газонефтяных и 1 нефтегазоконденсатное). В феврале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказывал, что по итогам 2021 года добыча нефти в республике составила 50 тыс. тонн на 11 месторождениях и 173 скважинах.