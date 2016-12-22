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Путин выполнил просьбу Кадырова и передал Чечне нефтяную компанию
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Путин выполнил просьбу Кадырова и передал Чечне нефтяную компанию
Экономика, 16:15
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Путин выполнил просьбу Кадырова и передал Чечне нефтяную компанию
В президентском указе отмечается, что компания «Чеченнефтехимпром» передается в собственность республики в целях развития промышленного производства в регионе
Владимир Путин и Рамзан Кадыров (слева направо) (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Чеченской Республике 100% акций ОАО «Чеченнефтехимпром» (ЧНХП), находившихся до сих пор в федеральной собственности. В 2015 году о передаче компании Чечне просил глава региона Рамзан Кадыров.

В указе Путина, опубликованном на интернет-портале правовой информации, говорится, что решение принято по предложению правительств Чечни и России «в целях развития промышленного производства в Чеченской Республике и повышения эффективности использования имущества» компании «Чеченнефтехимпром».

​Указ вступил в силу с 18 сентября 2018 года, на передачу акций ЧНХП властям Чечни отведено два месяца.

​В декабре 2015 года стало известно, что Кадыров обратился к Путину с письмом, в котором предложил передать ЧНХП, которым на правах аренды управляла компания «Роснефть», в собственность Чечни. В своем письме Кадыров отмечал, что «значительный потенциал ЧНХП, не связанный с нефтепереработкой, практически не используется», а передача компании властям региона не ущемит интересов «Роснефти».

Тогда же сообщалось, что Путин предложение Кадырова поддержал. Однако весной 2016 года глава Чечни пожаловался президенту, что правительство необходимого решения так и не приняло. Сама «Роснефть» позднее предложила другую схему передачи имущества, по которой Чечня должна получить контрольный пакет акций «Грознефтегаза» («дочка» «Роснефти», которая работает на арендованных активах ЧНХП) и другое имущество компании в обмен на уплату «Роснефти» 12,5 млрд руб.

В апреле 2017 года источники РБК в «Роснефти» сообщили, что «Роснефть» продолжит работу в Чечне и не будет продавать республике свои региональные активы (основной из них — «Грознефтегаз»).

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Владимир Путин , «Чеченнефтехимпром» , Чечня
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