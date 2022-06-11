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Путин подписал закон о бесплатном проезде в электричках детей до семи лет

Фото: Антон Белицкий / РИА Новости
Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

Максимальный возраст детей, которые могут бесплатно ездить в электричках, увеличился с пяти до семи лет, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, в ст. 83 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации будут внесены изменения, дающие пассажирам право провозить бесплатно детей в возрасте не старше семи лет.

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Законопроект внесли в Государственную думу в марте этого года. В пояснительной записке к документу указывалось, что дети в возрасте от пяти до семи лет оказались «наиболее социально незащищенной» категорией, поскольку должны оплачивать проезд в электричках в полном объеме при том, что дети до пяти лет имеют право ездить бесплатно, а дети с семи лет «в абсолютном большинстве регионов» получают 50-процентную скидку. Депутаты предложили установить для пригородного железнодорожного транспорта норму бесплатного проезда для детей до семи лет по аналогии с такой же нормой в городском транспорте.

Теги
железнодорожный транспорт электрички бесплатный проезд Дети
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