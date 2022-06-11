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«Нафтогаз» уволил советника главы правления после покупки Bentley

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС
Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Украинский «Нафтогаз» уволил советника председателя правления Олега Диденко, сообщает компания в своем Telegram-канале.

«Олег Диденко уволен из НАК «Нафтогаз Украины». Компания не комментирует и не несет ответственность за личную жизнь сотрудников», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады, первый заместитель председателя комитета по энергетике Алексей Кучеренко заявил, что Диденко купил себе автомобиль за полмиллиона долларов. «Дайте нам $8 млрд по ленд-лизу — нам на «Бентли» за $500 тыс. не хватает. <...> Олег Диденко — советник главы правления «Нафтогаза» Юрия Витренко, кошелек Юрия Юрьевича», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая признана экстремистской и запрещена в России). К публикации он приложил копии документов на покупку.

Байден подписал закон о помощи Украине по программе ленд-лиза
Политика
Фото:Kevin Lamarque / Reuters

Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР. Сейчас так же называют программу военной помощи для Украины.

Президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Украине 9 мая. Он дает президенту США расширенные полномочия по заключению соглашений с Киевом о поставках вооружений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что программа ленд-лиза приведет Украину в долговую яму. «Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму», — считает он.

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