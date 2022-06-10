В Финляндии объяснили, почему президент пропустил ужин с королем Швеции

Саули Ниинисте (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Служба протокола президента Финляндии Саули Ниинистё предупредила двор короля Швеции Карла XVI Густава, что ужин, запланированный на время визита шведского короля на Аландские сотрова, может быть отменен. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Финляндии сообщила Ilta Sanomat.

По данным издания, служба протокола финского президента заранее предупредила двор, что Ниинистё с супругой не смогут посетить торжественный ужин, запланированный на день визита. Шведская сторона выразила полное понимание. Причину, по которой Ниинистё был вынужден срочно уехать в Хельсинки, не назвали.

Встреча Ниинистё и Карла XVI Густава была посвящена 100-летию автономии Аландских островов. В 1921 году автономия региона была утверждена Лигой наций.

Аландские острова — автономная территория Финляндии, в которой проживают как финны, так и шведы. Острова были демилитаризованы с 1854 года после окончания Аландской войны между Францией и Великобританией с одной стороны, и Россией с другой (в российской историографии эти события известны как битва за Бомарсунд и относятся к эпизоду Крымской войны).

Как пишет британский таблоид Daily Mail, причиной отмены ужина могут быть слова президента России, в которых он вспомнил о победе над Швецией императора Петра Великого. Российский президент заявил, что царь Петр «возвращал территории».

Во время выступления Путина в Балтийском море проходили учения Балтийского флота. Как пишет газета, из Калининграда в сторону островов выдвинулась группа российских кораблей, после чего король Швеции и президент Финляндии покинули острова. В мае обе страны подали заявки о вступлении в НАТО.

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Британская газета не назвала источник, на основе которого утверждала, что встреча Ниинистё и Карла XVI Густава прервалась из-за заявления Путина и российских военных учений.