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Политика ,  
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Матвиенко заявила о готовности России преодолеть конфронтацию с Западом

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Совет Федерации РФ)

В России нет «западофобии», а российская сторона готова к преодолению сложившейся конфронтации с западными странами, однако не в ущерб своим национальным интересам. Об этом написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты парламента.

«В России «западофобии» нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам», — написала она.

Матвиенко призвала не заколачивать «окно в Европу», которое пригодится
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Фото:Francisco Seco / AP

При этом, по мнению Матвиенко, на Западе есть «русофобия». По ее словам, «русофобия» в Европе «имеет глубокие корни». Она подкрепила свое высказывание цитатой социолога-панслависта Николая Данилевского о том, что «Европа видит в Руси не только чуждое, но и враждебное начало».

В начале июня Матвиенко призывала «не заколачивать окно в Европу, которое может еще пригодиться». При этом она заявила, что Европа должна отказаться от «идеологии разрушения России и сдерживания ее развития и ее роли в мире». По ее словам, России необходимы хотя бы минимальные контакты с Европой, и сейчас она их поддерживает.

Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин, объявляя о ней, заявил, что Москва пошла на такой шаг, чтобы защитить население Донбасса от «геноцида», добиться «денацификации и демилитаризации» Украины.

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