Руанда изымет продукцию Kinder из-за обнаружения сальмонеллы

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Руанда стала первой в Африке страной, которая официально запретила продукцию под брендом Kinder после заявления итальянской компании Ferrero об обнаружении сальмонеллы на производстве. Соответствующий указ подписал глава Управления контроля за качеством продовольствия и медикаментов Руанды Эмиль Бьенвеню.

«Эта продукция изымается из оборота, поскольку производится на предприятии, где была обнаружена сальмонелла», — говорится в документе.

Решение коснулось шоколадных яиц Kinder Surprise и Kinder Mini Eggs, конфет Sсhoko-Bons и Sсhoko-Bons White, а также подарочных наборов конфет Kinder Happy Moments и Kinder Mix. В документе указаны также сроки годности товаров, подлежащих изъятию.

По данным управления, пока случаев отравления из-за этих продуктов не регистрировали, однако она импортирована и уже разошлась по различным магазинам страны.

Компания Ferrero ранее уже уведомила об обнаружении патогена на производстве в бельгийском городе Арлон и отозвала продукцию с рынков, изготовленную там в период с 15 октября 2021 года по 10 января этого года. 8 апреля бельгийское Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи решило временно закрыть эту фабрику.

Из России компания отозвала товары, произведенные с 1 июня 2021 года по 8 апреля 2022 года. В российском подразделении Ferrero РБК сообщили, что случаев заражения, связанных с Kinder, в России не зафиксировано.

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Сальмонелла вызывает рвоту, высокую температуру и спазмы желудка.

Прокуратура бельгийской провинции Люксембург начала расследование о заражении сальмонеллой шоколада на фабрике итальянской компании Ferrero в бельгийском городе Арлон. 15 апреля Бразилия запретила ввоз продукции Kinder из Бельгии. 21 апреля испанская газета El Mundo со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) писала, что в стране выявили первый случай заражения сальмонеллезом, связанный с продукцией Kinder. По данным ECDC, в странах Евросоюза на тот момент было 85 подтвержденных случаев заражения сальмонеллезом из-за Kinder.