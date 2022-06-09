Посол назвал нелегитимными решения Арктического совета без России

Москва обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без участия России. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале диппредставительства.

«Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России, как действующего председателя Совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона», — сказал Антонов.

Посол считает, что все решения, которые будут приняты на совете без участия России, будут незаконными. «Решения от имени Арктического совета, принятые без нашей страны, будут нелегитимными и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами», — отметил он.

По словам Антонова, эффективно обеспечивать урегулирование проблем Крайнего Севера без России просто невозможно, потому что российской части Заполярья, которая занимает около 60% от всей территории региона, проживает более половины коренного населения Арктики.

Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США 8 июня объявили о намерении ограниченно возобновить работу в совете в рамках проектов, которые не предполагают участия России. В начале марта все страны Арктического совета, кроме России, выпустили заявление, в котором отказались принимать участие в заседаниях, проходящих под председательством России из-за ситуации вокруг Украины.

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Арктический совет — межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.