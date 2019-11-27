Андрей Патрушев возглавил Центр «Арктические инициативы»

Сын секретаря Совбеза стал генеральным директором организации, зарегистрированной в минувший вторник

Андрей Патрушев (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Андрей Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, стал учредителем и генеральным директором АНО «Центр «Арктические инициативы», следует из данных СПАРК. Эта некоммерческая организация зарегистрирована 26 ноября. Основным видом деятельности названо «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». РБК направил запрос Андрею Патрушеву.

25 октября стало известно о том, что Патрушев принял решение покинуть пост заместителя генерального директора по развитию шельфовых проектов компании «Газпром нефть». Объяснялось оно желанием Патрушева уйти в частный бизнес.

Андрей Патрушев родился в 1981 году. В 2003 году окончил Академию ФСБ по специальности «юриспруденция», затем Дипломатическую академию МИД по специальности «мировая экономика», а в 2008 году — Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «нефтегазовое дело».

С 2013-го по 2015 год занимал должность замгендиректора по капитальному строительству ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», а потом стал членом правления и замгендиректора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти».

В конце октября этого года Патрушев стал владельцем 6,25% акций ООО «Транстелесофт» — компании, которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.