Кадыров выбыл из топ-5 богатейших глав регионов

Губернаторы обнародовали доходы за 2021 год. В лидерах — глава Подмосковья Андрей Воробьев, заработавший 254 млн руб. В топ-10 вошли глава Алтайского края, Северной Осетии и Сахалина, а также врио главы Ярославской области

Рамзан Кадыров, Рустам Минниханов, Андрей Воробьев и Алексей Дюмин (слева направо) (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Самые богатые губернаторы

Главой российского региона с самым большим задекларированным доходом стал губернатор Московской области Андрей Воробьев — в прошлом году он заработал 253,8 млн руб., что в три раза больше, чем в 2020-м. По итогам 2020 года он был третьим в рейтинге, пропустив вперед глав Чечни Рамзана Кадырова и Марий Эл Александра Евстифеева.

Согласно декларации за 2021 год, у Воробьева по-прежнему нет недвижимости и транспортных средств, однако один из его несовершеннолетних детей владеет квартирой площадью 195 кв. м. Воробьев не первый раз возглавляет список самых зарабатывающих губернаторов. Последний раз он был на этой позиции пять лет назад, когда задекларировал за 2016 год 97,9 млн руб.

Доход губернатора вырос в основном за счет активов, находящихся в доверительном управлении, — пояснили РБК в пресс-службе главы Подмосковья. Инвестиционный портфель сформирован исключительно из российских финансовых инструментов, подчеркнули там.

На втором месте губернатор Алтайского края Виктор Томенко с доходом более 85 млн руб. Он впервые попал в топ-10. Доход Томенко по сравнению с 2020 годом повысился почти в десять раз. Как уточняется на сайте правительства края, губернатор получил 79,2 млн руб. от продажи недвижимости в Москве и Московской области, приобретенной в предыдущие годы. В декларации Томенко за 2020 год указывалось, что он владел двумя квартирами площадью 113,3 кв. м и 233,9 кв. м, в документах за 2021 год они отсутствуют. Также учтены доходы от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду. Таким образом, доход Томенко от работы в правительстве составил чуть более 5 млн руб., указывалось в сообщении.

Замыкает тройку лидеров глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он также в ней впервые. В 2021 году он получил более 70 млн руб., что превышает совокупный доход глав остальных шести республик Северного Кавказа. Как и в случае с Томенко, основную часть дохода (60 млн руб.) Меняйло получил от продажи ранее купленной недвижимости в Москве. Еще 7,5 млн руб. — зарплата Меняйло в должности полпреда президента в Сибирском федеральном округе, которую он занимал до апреля 2021 года.

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Врио главы Ярославской области Михаил Евраев, назначенный Владимиром Путиным в октябре 2021 года, занял четвертое место с доходом в 51,9 млн руб. В собственности у него два автомобиля, а также квартира в Санкт-Петербурге площадью 72,5 кв. м и две в Москве — 73,7 кв. м и 44,8 кв. м.

Немного отстает от Евраева глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, который входит в десятку самых высокооплачиваемых глав регионов с момента занятия им этого поста в 2018 году.

В десятке также глава Сахалинской области Валерий Лимаренко — за прошлый год он увеличил свои доходы почти в два раза, до 30,9 млн руб.

Первый раз в верхней части рейтинга оказался врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров: в 2021 году он заработал 23,7 млн руб. Егоров возглавляет регион с октября прошлого года, до этого он был заместителем министра строительства и ЖКХ с доходом 4,6 млн руб.

Заработок лидера по доходам 2020 года главы Чечни Рамзана Кадырова за год сократился в 14 раз — в 2021 году он заработал 26,5 млн руб., при том что годом ранее — 381,19 млн. РБК направил запрос в информационное управление главы Чечни.

Среди самых богатых губернаторов по итогам 2021 года оказались также глава ЯНАО Дмитрий Артюхов (26,4 млн руб.) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (24,3 млн руб.).

Самые состоятельные семьи

Сведения о доходах за 2021 год предоставили не только губернаторы, но и члены их семей. По совокупному доходу лидером стала семья главы Брянской области Александра Богомаза — в то время как сам губернатор заработал 5,2 млн руб., доход его супруги Ольги составил 389 млн руб. Ольга Богомаз традиционно возглавляет список самых состоятельных супругов — в ее собственности несколько десятков земельных участков сельскохозяйственного назначения, картофелехранилища, артезианские скважины.

На втором месте семья президента Татарстана Рустама Минниханова (175 млн руб.). Это произошло благодаря доходам жены главы республики Гульсины: она задекларировала более 166 млн руб. В 2021 году Минниханова заняла 14-е место в списке богатейших мужей и жен госслужащих Forbes. Издание отмечало, что ей принадлежат салоны красоты, спа и другие заведения под брендом Luciano.

Семьи губернаторов Алтайского края Виктора Томенко (85,9 млн руб.) и главы Северной Осетии Сергея Меняйло (70,5 млн руб.) оказались в топ-10 благодаря росту их собственных доходов — за 2021 год их супруги заработали 639 тыс. руб. и 383 тыс. руб. соответственно. Другая ситуация у губернатора Ростовской области Василия Голубева: Ольга Голубева получила доход 54,2 млн руб., что почти в семь раз выше, чем у ее супруга (7,7 млн руб.).

В топ-10 по совокупным доходам также вошли семьи главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова (совокупный доход — 57,9 млн руб.), главы Якутии Айсена Николаева (54,7 млн руб., из которых 48 млн руб. — доход супруги Людмилы) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (46,4 млн руб.). При этом Воскресенский по итогам 2021 года вошел в число трех самых бедных губернаторов с годовым доходом 1,64 млн руб. Супруга Воскресенского — фотомодель Светлана Дрыга — является генеральным продюсером фестиваля сериалов «Пилот».

Замыкают десятку семьи врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова с доходом 45 млн руб. и главы Волгоградской области Андрея Бочарова с 44,7 млн руб.

Обладатели самых больших земельных участков

Самым крупным землевладельцем среди глав регионов остался губернатор Красноярского края Александр Усс, который задекларировал в собственности четыре участка общей площадью почти 225 тыс. кв. м. Второе и третье место рейтинга по сравнению с 2020 годом также осталось неизменным — это губернатор Брянской области Александр Богомаз с 99,2 тыс. кв. м земельных участков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко с 45 тыс. кв. м.

В топ-5 вошел и Рамзан Кадыров. Глава Чечни задекларировал два участка общей площадью 32 тыс. кв. м. Замыкает пятерку губернатор Новгородской области Андрей Никитин — в общей долевой собственности (1/2) он владеет участком в 28,4 тыс. кв. м.

Доходы меньше 2 млн руб. и «обедневшие» главы

К губернаторам с самыми низкими доходами отнесены главы регионов, задекларировавшие годовой доход менее 2 млн руб. Меньше всех в 2021 году заработал глава Калмыкии Бату Хасиков — 1,3 млн руб., что незначительно (на 5%), но выше суммы, указанной в 2020-м. Доход в 1,5 млн руб. получил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков. Чуть больше задекларировали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (1,66 млн) и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (1,7 млн руб.). Замыкает антирейтинг по доходам глава Адыгеи Мурат Кумпилов с доходом в 1,9 млн руб.

В 2021 году сильнее всего упали доходы у главы Марий Эл Александра Евстифеева, который по итогам 2020 года был вторым по доходу. Его заработок за прошлый год составил 5,4 млн руб. и упал почти в 16 раз, на 79,4 млн руб. В декларации Евстифеева за 2020 год высокий доход объяснялся продажей земельного участка, жилого дома, гаража и бани.

В 14 раз, как уже говорилось, сократились доходы у Кадырова, и почти в шесть раз — у губернатора Калининградской области Антона Алиханова, упав с 20,4 млн руб. в 2020 году до 3,5 млн в 2021-м. Это также объясняется доходом от продажи квартиры в 2020 году.