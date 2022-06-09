Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Балтийский флот приступил к учениям с участием около 60 военных кораблей Политика, 03:01
В Калифорнии разбился конвертоплан морской пехоты США Общество, 02:37
Гарик Сукачев выступит вместо «Би-2» в рамках ПМЭФ Экономика, 02:04
Вице-премьер заявила о сложном положении Сербии из-за визита Лаврова Политика, 01:51
«Красный Октябрь» проиграл польской компании суд по «Коровке» Бизнес, 01:08
Зеленский сравнил объемы экспорта зерна по морю и железной дороге Политика, 00:57
США смягчили санкции против Кубы Политика, 00:25
Жулин увидел риск массовой смены гражданства российскими фигуристами Спорт, 00:15
Белый дом заявил об обсуждении в G7 лимита цен на нефть из России Экономика, 00:14
«Остров Россия». Спецпредставитель президента о новой цифровой стратегии Мнение, 00:00
Спецпредставитель Путина предложил стратегию «технологического острова» Технологии и медиа, 00:00
Сборная Украины с победы стартовала в Лиге наций Спорт, 08 июн, 23:42
Футболисты Бельгии забили шесть мячей в ворота сборной Польши Спорт, 08 июн, 23:39
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 08 июн, 23:38
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

В Калифорнии разбился конвертоплан морской пехоты США

В американском штате Калифорния разбился Конвертоплан MV-22B Osprey подразделения Корпуса морской пехоты США, сообщили в пресс-службе Военном-морского института США.

«Подтверждаем, что воздушное судно, принадлежащее 3-му авиакрылу Корпуса морской пехоты, разбилось рядом с Глэмисом, штат Калифорния», — говорится в в сообщении. Всего на борту находилось пять человек. По данным местного телеканала 8newsnow, четыре члена экипажа погибли, поиски одного продолжаются.

В Сирии разбился конвертоплан Корпуса морской пехоты США
Общество

Военные отметили, что вопреки слухам, распространяемым в социальных сетях, на борту разбившегося самолета не было ядерных материалов.

Профильный портал USNI-News ранее сообщил, что, по предварительным данным, на борту разбившегося конвертоплана могли находиться ядерные материалы.

В начале апреля в Южной Кореи столкнулись два тренировочных самолета KT-1 Военно-воздушных сил. В результате авиапроисшествия погибли три пилота, еще один получил ранения. Самолеты приземлились на рисовые поля в Сачхоне, примерно в 300 километрах к югу от Сеула.

Теги
ВВС конвертоплан США
Материалы по теме
В Непале нашли обломки разбившегося самолета с 22 людьми на борту
Политика
Спасатели нашли второй «черный ящик» разбившегося Boeing в Китае
Общество
В Норвегии разбился американский военный самолет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter