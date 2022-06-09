В Калифорнии разбился конвертоплан морской пехоты США

В американском штате Калифорния разбился Конвертоплан MV-22B Osprey подразделения Корпуса морской пехоты США, сообщили в пресс-службе Военном-морского института США.

«Подтверждаем, что воздушное судно, принадлежащее 3-му авиакрылу Корпуса морской пехоты, разбилось рядом с Глэмисом, штат Калифорния», — говорится в в сообщении. Всего на борту находилось пять человек. По данным местного телеканала 8newsnow, четыре члена экипажа погибли, поиски одного продолжаются.

Военные отметили, что вопреки слухам, распространяемым в социальных сетях, на борту разбившегося самолета не было ядерных материалов.

Профильный портал USNI-News ранее сообщил, что, по предварительным данным, на борту разбившегося конвертоплана могли находиться ядерные материалы.

В начале апреля в Южной Кореи столкнулись два тренировочных самолета KT-1 Военно-воздушных сил. В результате авиапроисшествия погибли три пилота, еще один получил ранения. Самолеты приземлились на рисовые поля в Сачхоне, примерно в 300 километрах к югу от Сеула.