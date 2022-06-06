МВД объявило в розыск главреда Agentura.ru

Журналист Андрей Солдатов появился в базе розыска МВД. Его российские счета заблокированы, а номер дела почти полностью совпадает с делом журналистов Наки и Левиева, которых обвинили в дискредитации военных, утверждает Солдатов

Андрей Солдатов (Фото: Александр Земляниченко / AP)

МВД объявило в розыск журналиста, главного редактора сайта Agentura.ru и автора книг о российских спецслужбах Андрея Солдатова, его карточка появилась в базе МВД.

В опубликованных данных министерства не уточняется, по какой статье Солдатов объявлен в розыск.

Сам журналист сообщил в Telegram, что все его счета в российских банках оказались под арестом. Дело завели 17 марта, а ведет его главное следственное управление Следственного комитета, предположил Солдатов.

РБК направил запрос в МВД.

По утверждению Солдатова, номер его дела «отличается на несколько цифр» от дела экс-журналиста «Эхо Москвы» Майкла Наки и основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева. Обоих обвиняют в распространении ложных сведения о действиях российских военных.

МВД объявило в розыск Наки в середине мая. Источники ТАСС и «Коммерсанта» рассказали, что против него завели дело о дискредитации армии России (ч. 2 ст. 207.3) с тяжелыми последствиями. Это грозит предельной мерой наказания — лишением свободы сроком до 15 лет. В суде агентству уточнили, что Нави проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу вместе с Левиевым.

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Conflict Intelligence Team после начала военных действий на Украине освещала события конфликта, в частности бои в Мариуполе. Наки и Левиев сейчас за границей.

