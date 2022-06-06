МВД объявило в розыск главреда Agentura.ru
МВД объявило в розыск журналиста, главного редактора сайта Agentura.ru и автора книг о российских спецслужбах Андрея Солдатова, его карточка появилась в базе МВД.
В опубликованных данных министерства не уточняется, по какой статье Солдатов объявлен в розыск.
Сам журналист сообщил в Telegram, что все его счета в российских банках оказались под арестом. Дело завели 17 марта, а ведет его главное следственное управление Следственного комитета, предположил Солдатов.
РБК направил запрос в МВД.
По утверждению Солдатова, номер его дела «отличается на несколько цифр» от дела экс-журналиста «Эхо Москвы» Майкла Наки и основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева. Обоих обвиняют в распространении ложных сведения о действиях российских военных.
МВД объявило в розыск Наки в середине мая. Источники ТАСС и «Коммерсанта» рассказали, что против него завели дело о дискредитации армии России (ч. 2 ст. 207.3) с тяжелыми последствиями. Это грозит предельной мерой наказания — лишением свободы сроком до 15 лет. В суде агентству уточнили, что Нави проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу вместе с Левиевым.
Conflict Intelligence Team после начала военных действий на Украине освещала события конфликта, в частности бои в Мариуполе. Наки и Левиев сейчас за границей.