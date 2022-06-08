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Минстрой ответил на идею об автоматической индексации тарифов на ремонт

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Предложение об индексации платы за ремонт без согласования с собственниками жилья является инициативой представителей делового сообщества. Пока никаких решений на этот счет не принималось, заявили РБК в Минстрое, комментируя публикацию «Известий».

«Минстрой России рассмотрит данную инициативу в соответствии с установленным порядком. При этом, учитывая высокую социальную значимость темы, будет проведена детальная проработка и обсуждение с экспертным сообществом», — отметили в ведомстве.

Как писали «Известия», идею о внедрении в законодательство возможности повышения тарифа на ремонт зданий без согласования с собственниками на рассмотрение вынесла Торгово-промышленная палата. Так в ТПП предложили поддержать отрасль ЖКХ в кризисное время. Сейчас тариф за содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники на общих собраниях. В том случае, если они этого не делают, то функции переходят к муниципалитету.

«Известия» узнали об идее повышать тариф за ремонт без сбора жильцов
Общество
Фото:Алексей Смышляев / ТАСС

Собственники при этом зачастую не утверждают экономически обоснованный размер платы за ремонт, отмечали в ТПП, нередко она не меняется по 8–10 лет. При этом с течением времени его стоимость неизбежно растет.

В марте в Минстрое сообщали, что не планируют дополнительных повышений тарифов на жилищно-коммунальные услуги после ежегодной индексации 1 июля 2022 года.

Теги
Минстрой индексация тарифов ремонт
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